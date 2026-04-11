Kelakar Prabowo ke Nachrowi Ramli di Munas IPSI: Dia Disiplin, Saya Nakal tapi Presiden

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Prabowo mulanya mengabsen para pimpinan pencak silat. Kemudian, Prabowo melontarkan kelakar yang mengundang tawa hadirin dengan menyinggung kedekatannya dengan Nachrowi Ramli yang merupakan Ketua Umum Persatuan Pencak Silat Putra Betawi.

Prabowo mengungkapkan, dirinya dan Nachrowi memiliki hubungan lama sejak masa militer. Ia bahkan menyebut Nachrowi sebagai teman sebelah tempat tidur saat keduanya masih bertugas.

“Ketua Umum Persatuan Pencak Silat Putra Betawi Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nachrowi Ramli. Teman sebelah tempat tidur saya, dia kan di militer,” ujar Prabowo.

Prabowo pun melanjutkan Nachrowi Ramli merupakan sosok yang disiplin. Sementara itu, Prabowo juga berkelakar bahwa dirinya nakal.