HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Prabowo ke Nachrowi Ramli di Munas IPSI: Dia Disiplin, Saya Nakal tapi Presiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |15:43 WIB
Kelakar Prabowo ke Nachrowi Ramli di Munas IPSI: Dia Disiplin, Saya Nakal tapi Presiden
Presiden Prabowo Subianto di Munas IPSI (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Prabowo mulanya mengabsen para pimpinan pencak silat. Kemudian, Prabowo melontarkan kelakar yang mengundang tawa hadirin dengan menyinggung kedekatannya dengan Nachrowi Ramli yang merupakan Ketua Umum Persatuan Pencak Silat Putra Betawi.

Prabowo mengungkapkan, dirinya dan Nachrowi memiliki hubungan lama sejak masa militer. Ia bahkan menyebut Nachrowi sebagai teman sebelah tempat tidur saat keduanya masih bertugas.

“Ketua Umum Persatuan Pencak Silat Putra Betawi Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nachrowi Ramli. Teman sebelah tempat tidur saya, dia kan di militer,” ujar Prabowo.

Prabowo pun melanjutkan Nachrowi Ramli merupakan sosok yang disiplin. Sementara itu, Prabowo juga berkelakar bahwa dirinya nakal. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211857/prabowo-XI6F_large.jpg
Prabowo Mundur Sebagai Ketum IPSI Usai 34 Tahun Mengabdi di Pencak Silat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211853/prabowo_subianto-ZwOU_large.jpg
Prabowo Kenakan Beskap Hadiri Munas Ikatan Pencak Silat di JCC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211778/prabowo-O3yN_large.jpg
Prabowo Berencana ke Rusia dalam Waktu Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211747/prabowo_subianto-dDBO_large.jpg
Prabowo: Hukum Adalah Instrumen Jaga Kekayaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211735/prabowo-KXZi_large.jpg
Oknum Birokrat Curi Uang Negara, Prabowo: Saya Paham Gaji Kalian Kecil, Tapi Liat Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211713/prabowo-Bc3V_large.jpg
Langkah Prabowo Menahan Harga BBM Dinilai Layak Diapresiasi
