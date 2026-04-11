Prabowo Kenakan Beskap Hadiri Munas Ikatan Pencak Silat di JCC

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Pantauan Okezone, Prabowo tiba sekitar pukul 13.30 WIB. Ia tampak mengenakan beskap Melayu berwarna hitam dengan kain songket emas dan peci hitam.

Setibanya Presiden Prabowo, acara langsung dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Patriot Olahraga dan Mars Ikatan Pencak Silat Indonesia.

Sementara itu, tampak jajaran Kabinet Merah Putih yang juga menghadiri acara ini, di antaranya Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Selanjutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga terlihat hadir dengan mengenakan pakaian pencak silat.