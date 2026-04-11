Prabowo Mundur Sebagai Ketum IPSI Usai 34 Tahun Mengabdi di Pencak Silat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) setelah 34 tahun mengabdi di dunia pencak silat.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Prabowo mulanya mengungkapkan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga dapat menghadiri acara penting tersebut. Ia juga menyampaikan, hari itu menjadi momen penuh kebanggaan sekaligus kehormatan dalam perjalanan panjangnya di pencak silat.

"Hari ini, bagi saya adalah hari penuh kebanggaan dan kebahagiaan, juga penuh kehormatan karena kalau dihitung, hari ini bisa dikatakan saya sudah mengabdi di pencak silat selama 34 tahun. Kalau tidak salah sebagai Waketum 4 periode, kemudian sebagai Ketum 5 periode," kata Prabowo.

Namun demikian, Prabowo menyatakan tidak dapat melanjutkan jabatannya karena tanggung jawab besar sebagai Presiden Republik Indonesia yang menyita waktu dan perhatian.