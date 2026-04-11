Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Mundur Sebagai Ketum IPSI Usai 34 Tahun Mengabdi di Pencak Silat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |14:33 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) setelah 34 tahun mengabdi di dunia pencak silat.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Prabowo mulanya mengungkapkan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga dapat menghadiri acara penting tersebut. Ia juga menyampaikan, hari itu menjadi momen penuh kebanggaan sekaligus kehormatan dalam perjalanan panjangnya di pencak silat.

"Hari ini, bagi saya adalah hari penuh kebanggaan dan kebahagiaan, juga penuh kehormatan karena kalau dihitung, hari ini bisa dikatakan saya sudah mengabdi di pencak silat selama 34 tahun. Kalau tidak salah sebagai Waketum 4 periode, kemudian sebagai Ketum 5 periode," kata Prabowo.

Namun demikian, Prabowo menyatakan tidak dapat melanjutkan jabatannya karena tanggung jawab besar sebagai Presiden Republik Indonesia yang menyita waktu dan perhatian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Prabowo Kenakan Beskap Hadiri Munas Ikatan Pencak Silat di JCC
Prabowo Kenakan Beskap Hadiri Munas Ikatan Pencak Silat di JCC
Prabowo Berencana ke Rusia dalam Waktu Dekat
Prabowo Berencana ke Rusia dalam Waktu Dekat
Prabowo: Hukum Adalah Instrumen Jaga Kekayaan Negara
Prabowo: Hukum Adalah Instrumen Jaga Kekayaan Negara
Oknum Birokrat Curi Uang Negara, Prabowo: Saya Paham Gaji Kalian Kecil, Tapi Liat Rakyat!
Oknum Birokrat Curi Uang Negara, Prabowo: Saya Paham Gaji Kalian Kecil, Tapi Liat Rakyat!
Langkah Prabowo Menahan Harga BBM Dinilai Layak Diapresiasi
Langkah Prabowo Menahan Harga BBM Dinilai Layak Diapresiasi
Momen Prabowo Pidato di Depan Tumpukan Uang Rampasan Rp11,4 Triliun
Momen Prabowo Pidato di Depan Tumpukan Uang Rampasan Rp11,4 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement