Prabowo dan Putin Bakal Bahas Kerja Sama Energi hingga Minyak di Moskow

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |10:25 WIB
Prabowo dan Putin Bakal Bahas Kerja Sama Energi hingga Minyak di Moskow (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas sejumlah isu strategis di Moskow, Rusia. Hal ini termasuk membahas penguatan kerja sama energi hingga minyak.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (13/4/2026).

Diketahui, Presiden Prabowo bertolak menuju Moskow, Federasi Rusia, pada Minggu malam, 12 April 2026. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Seskab Teddy menyampaikan, perjalanan menuju Moskow ditempuh selama kurang lebih 12 jam penerbangan non-stop menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia.

"Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya," jelas Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, pertemuan antara kedua pemimpin memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang dinamis. 

“Di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan ini menjadi sangat krusial,” ucapnya. 

