HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan dan Stabilitas Kawasan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |17:45 WIB
Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan dan Stabilitas Kawasan
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin Sepakat untuk memperkuat kerja sama keamanan dan stabilitas kawasan dalam pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Rusia,.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan,  kedua negara memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keamanan global dan menciptakan stabilitas kawasan yang lebih kondusif.

"Secara politis kedua negara sepakat untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka memperkuat struktur multilateral, kemudian menghormati, melakukan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian," ujar Sugiono dalam keterangannya lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/4/2026).

Selain itu, kata Sugiono, kedua negara juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip perdamaian dalam menyelesaikan berbagai konflik global.

"Kemudian juga yang pasti kaitannya dengan keamanan dan kestabilan kawasan di mana semuanya harus bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik khususnya antara Indonesia dan Rusia," paparnya.

Selain isu keamanan, kata Sugiono, Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut juga menyoroti peluang peningkatan kerja sama di berbagai sektor, khususnya ekonomi. Ia menekankan pentingnya melanjutkan dan memperkuat hubungan bilateral yang selama ini telah terjalin dengan baik.

 

