Lewat Video, Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Titiek Soeharto

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Titiek Soeharto yang berulang tahun ke-67 pada Selasa, 14 April 2026.

Ucapan selamat ulang tahun dari Prabowo kepada Titiek ini dibagikan lewat video melalui Instagram Story @prabowo. Tampak Prabowo mengenakan jas berwarna biru dengan kemeja bergaris serta syal merah.

"Kepada Mbak Titiek, saya ucapkan selamat hari ulang tahun tanggal 14 April 2026," ucap Prabowo.

Sementara itu, diketahui saat ini Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis untuk bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron.

Dalam pesannya, Prabowo berharap agar tahun ini membawa kebaikan, tidak hanya bagi Titiek, tetapi juga bagi banyak orang.