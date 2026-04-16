HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Unggah Foto Berbaret, Ucapkan HUT Ke-74 Kopassus

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |07:50 WIB
Prabowo Subianto saat menjadi prajurit Kopassus (foto: dok instagram)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-74 untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Ucapan tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram Story di akun resminya, @prabowo, yang dilihat pada Kamis (16/4/2026). Dalam unggahan itu, terdapat tulisan besar berbunyi, “DIRGAHAYU KOPASSUS YANG KE-74”, disertai keterangan tahun “16 APRIL 1952 – 2026”.

Unggahan tersebut juga menampilkan foto lama Prabowo saat masih aktif bertugas di korps baret merah. Dalam foto bernuansa hitam putih tersebut, ia terlihat mengenakan seragam loreng lengkap dengan baret dan ransel, sambil memberikan hormat.

Prabowo diketahui memiliki keterkaitan erat dengan Kopassus. Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kini Presiden RI, ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada periode 1995–1998.

Ucapan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus kebanggaan Prabowo terhadap satuan elite TNI Angkatan Darat yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan karier militernya.

(Awaludin)

