HOME NEWS NASIONAL

Dirgahayu Kopassus! Hikayat Pasukan Komando Baret Merah yang Dirintis Sopir Ratu Belanda

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |05:00 WIB
JAKARTA - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) akan genap berusia 74 tahun pada, Kamis 16 April 2026. HUT Ke-74 Kopassus tahun ini mengangkat tema "Garda Senyap Untuk Negeri",

Cikal bakal pasukan elite yang mempunyai seragam loreng darah mengalir ini sangat menarik untuk diulas.

Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang dipimpin Jenderal Bintang 3 (Letjen). Panglima Kopassus saat ini adalah Letjen TNI Djon Afriandi.

Okezone mengulas lengkap awal mula terbentuk pasukan yang sebelumnya bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan memiliki sesanti Pataka “Tribuana Chandraca Satya Dharma ini.

Kopassus sendiri dibentuk oleh seorang mantan instruktur Korps Speciale Troepen (KST) atau Pasukan Khusus Belanda. Tidak hanya tentara, tapi juga anak petani Bunga Tulip yang sempat jadi sopir Ratu Belanda, Wilhelmina di masa Perang Dunia II.

Adalah Rokus Bernardus Visser atau yang lebih dikenal Mochammad Idjon Djanbi. Lahir pada 13 Mei 1914, Visser muda “terdampar” di London, Inggris akibat pecah Perang Dunia II.

Visser muda saat itu berada di Inggris dalam rangka membantu ayahnya jadi pedagang bola lampu. Dia lantas memilih masih kedinasan tentara Belanda dalam pengungsian di Inggris, pasca-negerinya dikuasai Jerman.

Tapi setelah masuk dinas tentara, Visser ternyata hanya jadi sopir Ratu Wilhelmina yang juga mengungsi ke Inggris dan tugas ini hanya dilaluinya setahun.

Sempat keluar ketentaraan, Visser masuk lagi dan bergabung ke Pasukan Belanda ke-2 sebagai operator radio. Di pasukan ini, Visser akhirnya ikut merasakan yang namanya pertempuran di PD II dengan ikut Operasi Market Garden, pendaratan sekutu dengan terjun payung di Arnhem pada September 1944.

 

      
Topik Artikel :
tni Hut Kopassus Kopassus
