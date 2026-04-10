Jenderal Kopassus Yudha Airlangga Sambangi Basis KKB, Beri Pelayanan ke Masyarakat Distrik Gome

ILAGA – Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Mayjen Yudha Airlangga, bersama rombongan menyambangi Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Diketahui, Distrik Gome merupakan salah wilayah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Kehadiran Jenderal Kopassus ini melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako, pelayanan kesehatan, serta pemberian makan bergizi gratis kepada masyarakat.

‘’Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah,’’ujar Mayjen Yudha Airlangga, Jumat (10/4/2026).

Pangkoops TNI Habema bersama rombongan bertolak dari Bandara Mozes Kilangin menuju Bandara Aminggaru Ilaga, menggunakan pesawat Caravan.

Setibanya di Ilaga, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Distrik Gome untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial.

Di Distrik Gome, Pangkoops TNI Habema beserta rombongan disambut oleh Kepala Distrik Gome, Agustinus Murib, serta menerima Noken Papua sebagai simbol penghormatan, kedamaian, dan persaudaraan.

Selanjutnya, Pangkoops bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan pembagian sembako, pemberian makan bergizi gratis, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat yang berlangsung dengan penuh kehangatan.