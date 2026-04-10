Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jenderal Kopassus Yudha Airlangga Sambangi Basis KKB, Beri Pelayanan ke Masyarakat Distrik Gome

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |15:50 WIB
Pangkoops TNI Habema, Mayjen Yudha Airlangga
A
A
A

ILAGA  – Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Mayjen Yudha Airlangga, bersama rombongan menyambangi Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Diketahui, Distrik Gome merupakan salah wilayah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Kehadiran Jenderal Kopassus ini melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako, pelayanan kesehatan, serta pemberian makan bergizi gratis kepada masyarakat.

‘’Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah,’’ujar Mayjen Yudha Airlangga, Jumat (10/4/2026).

Pangkoops TNI Habema bersama rombongan bertolak dari Bandara Mozes Kilangin menuju Bandara Aminggaru Ilaga, menggunakan pesawat Caravan.

Setibanya di Ilaga, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Distrik Gome untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial.

Di Distrik Gome, Pangkoops TNI Habema beserta rombongan disambut oleh Kepala Distrik Gome, Agustinus Murib, serta menerima Noken Papua sebagai simbol penghormatan, kedamaian, dan persaudaraan.

Selanjutnya, Pangkoops bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan pembagian sembako, pemberian makan bergizi gratis, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat yang berlangsung dengan penuh kehangatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni KKB Papua Kopassus Habema KKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement