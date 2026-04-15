HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Kopassus Bintang 3 Terjun Langsung Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Danau UI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |14:09 WIB
Jenderal Kopassus Bintang 3 Terjun Langsung Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Danau UI
Jenderal Kopassus Bintang 3 Terjun Langsung Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Danau UI
JAKARTA - Fenomena menjamurnya ikan sapu-sapu belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial. Ikan yang memiliki nama Pterygoplichthys ini sering ditemukan di sungai-sungai perkotaan, termasuk Jakarta.

Belakangan ini, ikan sapu-sapu ramai diburu dan dibasmi karena dianggap sebagai hama yang merusak ekosistem.

Bahkan, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya/Jayakarta, Letjen TNI Deddy Suryadi terjun langsung menangkapi ikan sapu-sapu bersama influencer Arief Kamarudin di Danau Universitas Indonesia (UI) Depok.

"Kita bersihin ini dulu ikan sapu-sapu, baru kita tanam benih, ujar Letjen TNI Deddy dikutip Okezone dari @ariefkamarudin, Rabu (15/4/2026).

Jenderal Kopassus bintang 3 ini menegaskan, Prajurit Kodam Jaya siap membersihkan ikan sapu-sapu di Jakarta dan sekitarnya.

“Kalau buat lingkungan hidup apapun kita kerjakan kegiatan ini harus berlanjut, kita siapkan sama anggota nanti,” tutup Deddy.

 

