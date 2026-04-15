JAKARTA - Fenomena menjamurnya ikan sapu-sapu belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial. Ikan yang memiliki nama Pterygoplichthys ini sering ditemukan di sungai-sungai perkotaan, termasuk Jakarta.
Belakangan ini, ikan sapu-sapu ramai diburu dan dibasmi karena dianggap sebagai hama yang merusak ekosistem.
Bahkan, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya/Jayakarta, Letjen TNI Deddy Suryadi terjun langsung menangkapi ikan sapu-sapu bersama influencer Arief Kamarudin di Danau Universitas Indonesia (UI) Depok.
"Kita bersihin ini dulu ikan sapu-sapu, baru kita tanam benih, ujar Letjen TNI Deddy dikutip Okezone dari @ariefkamarudin, Rabu (15/4/2026).
Jenderal Kopassus bintang 3 ini menegaskan, Prajurit Kodam Jaya siap membersihkan ikan sapu-sapu di Jakarta dan sekitarnya.
“Kalau buat lingkungan hidup apapun kita kerjakan kegiatan ini harus berlanjut, kita siapkan sama anggota nanti,” tutup Deddy.