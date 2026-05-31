Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Jadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |09:45 WIB
Prabowo Akan Jadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada puncak peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), pukul 10.00 WIB. Upacara akan digelar di Lapangan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

"Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin, 1 Juni 2026, tepat pukul 10.00 WIB. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, Minggu (31/5/2026).

Selain Prabowo, upacara tersebut juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, mantan presiden dan wakil presiden RI, serta sejumlah tokoh nasional.

Dalam pelaksanaannya, Ketua MPR akan bertugas membacakan teks Pancasila, Ketua DPD membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memimpin pembacaan doa.

Yudian mengatakan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 telah dilakukan secara matang. Menurutnya, peringatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Momen peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud komitmen kita bersama bahwa Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221647//presiden_prabowo_subianto-YoDV_large.jpg
Presiden Prabowo: Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/338/3221642//ganjil_genap-CnEP_large.jpg
Libur Hari Pancasila, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan pada 1 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221552//prabowo-YjZA_large.jpg
Prabowo Tiba di Indonesia Usai Kunker ke Prancis, Disambut Gibran hingga Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221530//prabowo-dKB6_large.jpg
Momen Prabowo Foto Bersama Pengawal Prancis Sebelum  ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221487//presiden_prabowo_subianto-hmaG_large.jpg
Usai ke Prancis, Gerindra Sebut Prabowo Akan Kunjungi Austria dan Hungaria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/455/3221510//prabowo_subianto-uG5n_large.jpg
Dewan Bisnis Jadi Mesin Penggerak Investasi dan Perdagangan RI-Prancis, Hasilkan 4 Kesepakatan Rp62,5 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement