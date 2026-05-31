Prabowo Akan Jadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Jakarta

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada puncak peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), pukul 10.00 WIB. Upacara akan digelar di Lapangan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

"Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin, 1 Juni 2026, tepat pukul 10.00 WIB. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, Minggu (31/5/2026).

Selain Prabowo, upacara tersebut juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, mantan presiden dan wakil presiden RI, serta sejumlah tokoh nasional.

Dalam pelaksanaannya, Ketua MPR akan bertugas membacakan teks Pancasila, Ketua DPD membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memimpin pembacaan doa.

Yudian mengatakan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 telah dilakukan secara matang. Menurutnya, peringatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Momen peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud komitmen kita bersama bahwa Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujarnya.