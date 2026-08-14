Prabowo Kenalkan Citra, Siswi Sekolah Rakyat Juara Karate: Boleh Pacaran Setelah Sabuk Hitam

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan Citra Nur Ramadhani, siswi Sekolah Rakyat asal Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan, dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menceritakan perjuangan Citra yang harus menghadapi keterbatasan ekonomi sejak usia dini. Citra bahkan nyaris putus sekolah ketika duduk di kelas empat sekolah dasar.

Kondisi itu terjadi setelah ayahnya meninggal dunia. Citra kemudian turut menjadi tulang punggung keluarga dengan membantu ibunya yang merupakan penyandang disabilitas berjualan kacang.

"Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri," kata Prabowo.

Di tengah keterbatasan tersebut, Citra mampu menunjukkan prestasi. Ia berhasil meraih gelar juara karate tingkat kabupaten. Prestasi itu menjadi gambaran bagaimana akses pendidikan dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, suasana haru dalam pidato Prabowo berubah menjadi lebih cair ketika Presiden memberikan pesan khusus kepada Citra.