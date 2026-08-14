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Prabowo Sebut Ada Daerah Penghasil Kopi Beri Dukungan: Tenang Pemilu Masih Lama!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:58 WIB
Prabowo Sebut Ada Daerah Penghasil Kopi Beri Dukungan: Tenang Pemilu Masih Lama!
Prabowo Sebut Ada Daerah Penghasil Kopi Beri Dukungan
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkelakar daerah penghasil kopi akan memberikan dukungan terhadapnya. Namun, ia meminta agar semua pihak dapat tenang lantaran pemilu masih lama.

Demikian diungkapkan Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam forum Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RP 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Awalnya, Prabowo meminta izin untuk berhenti sejenak memberikan pidato. Lantas, ia meminum kopi yang telah tersedia di atas podium.

"Maaf saya mohon izin," kata Prabowo sambil mengangkat cangkir yang ada di atas podium.

Lantas, Prabowo pun menyanjung rasa kopi Indonesia. Ia pun berkelakar, daerah penghasil kopi akan mendukungnya.

"Memang kopi di Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti dukung saya," kata Prabowo.

"Tenang saja, pemilu masih lama. Ini banyak nih calon-calon," tambahnya seraya diikuti tawa tipis dari para peserta.

(Fahmi Firdaus )

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