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Rapat Paripurna DPR Dihadiri Prabowo dan 463 Anggota Dewan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:05 WIB
Rapat Paripurna DPR Dihadiri Prabowo dan 463 Anggota Dewan
Rapat paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun 2026-2027 (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani membuka agenda rapat paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun 2026-2027 pada Jumat (14/8/2026). Forum tertinggi di parlemen ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Sebelum memasuki agenda persidangan, Puan sebagai pimpinan rapat melaporkan catatan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR terkait absensi anggota dewan yang hadir.

"Berdasarkan catatan jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI," kata Puan dalam laporannya.

Diketahui, total jumlah anggota DPR periode 2024-2029 berjumlah 580 orang. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sekitar 117 anggota dewan yang tidak ada di ruang sidang.

Meski begitu, Puan menyatakan, bahwa jumlah tersebut telah memenuhi kuorum rapat sebagaimana tata tertib persidangan. Dengan demikian, Puan resmi membuka rapat tersebut.

"Sehingga korum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan I tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," pungkasnya.

(Awaludin)

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