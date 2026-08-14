SBY Absen di Sidang Tahunan MPR karena Medical Check-Up, AHY: Mohon Doanya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap kondisi sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026.

AHY mengatakan, SBY tidak dapat hadir secara langsung karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di luar negeri. Ia menyebut baru saja berkomunikasi dengan SBY melalui video call.

“Saya baru saja video call dengan beliau. Alhamdulillah ada serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan pertama hasilnya baik, tapi ada beberapa tahapan berikutnya yang masih berproses,” ujar AHY, Jumat (14/8/2026).

Oleh karena itu, AHY pun meminta masyarakat untuk mendoakan kesehatan SBY agar dapat terus beraktivitas.

“Jadi mohon doanya saja semoga diberikan kesehatan Pak SBY dan juga bisa terus beraktivitas,” paparnya.

Meski tidak dapat menghadiri Sidang Tahunan MPR-DPR secara langsung, AHY mengatakan SBY tetap memberikan perhatian terhadap kondisi Indonesia. Menurutnya, SBY turut mendoakan agar Indonesia semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera.

“Tidak ada secara khusus. Beliau tentunya mendoakan dari jauh agar negara ini, Indonesia yang kita cintai bersama, bisa semakin maju dan semakin sejahtera rakyatnya,” kata AHY.

Selain berbicara mengenai kondisi SBY, AHY juga menyampaikan harapannya terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo, dirinya menantikan pidato tersebut bersama Fraksi Partai Demokrat yang terus mengawal pemerintahan melalui parlemen.