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SBY Tak Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Mensesneg: Sedang Medical Check Up

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |13:36 WIB
SBY Tak Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Mensesneg: Sedang Medical Check Up
Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 17 Agustus 2026.

Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Prasetyo menjelaskan, undangan upacara detik-detik Kemerdekaan RI telah disebarkan kepada seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Belum semuanya lengkap konfirmasi, karena ada juga yang baru saja tadi kontak kami untuk diterima baru hari ini oleh pihak keluarga, baik presiden terdahulu maupun wakil presiden yang terdahulu,” ungkapnya.

Terkait SBY, Prasetyo mengatakan Presiden ke-6 RI tersebut tengah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin sehingga kemungkinan besar tidak dapat menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka.

“Tetapi yang dapat kami informasikan salah satunya adalah Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, pemeriksaan rutin saja, sehingga kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri upacara detik-detik peringatan Proklamasi,” papar Prasetyo.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam upacara HUT ke-81 RI, Prasetyo belum memberikan kepastian.

“Sementara, sementara. Nanti kami update kalau sudah ada,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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