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Persiapan Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Gladi Kotor Pertama Digelar di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |12:11 WIB
Persiapan Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Gladi Kotor Pertama Digelar di Istana Merdeka
Gladi Kotor Upacara HUT Ke-81 RI.
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JAKARTA - Persiapan pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan menjelang pelaksanaan resminya pada 17 Agustus 2026. Pada Rabu (12/8/2026), rangkaian latihan telah memasuki tahap gladi kotor pertama setelah hari sebelumnya digelar gladi parsial.

Dari pantauan iNews Media Group, gladi kotor pertama berlangsung di halaman Istana Merdeka dengan sejumlah rangkaian latihan upacara. Latihan diawali dengan simulasi keluar-masuk pasukan dari daerah persiapan menuju lapangan upacara.

Sejumlah pasukan tampak menjalani latihan untuk memastikan pergerakan dan posisi masing-masing personel sesuai dengan rangkaian upacara yang telah disiapkan.

Sementara itu, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjalani latihan manuver formasi pengibaran. Latihan juga mencakup paket upacara penurunan bendera yang melibatkan pasukan upacara, Paskibraka, dan perangkat upacara.

Dalam gladi tersebut, Paskibraka tampak mengenakan kaus latihan. Salah satu anggota Paskibraka yang terlihat mengikuti rangkaian latihan yakni Andhika Bhayangkari.

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