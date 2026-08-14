AHY Ungkap Kondisi SBY yang Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap kondisi sang ayah, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

AHY mengatakan, SBY tidak dapat hadir secara langsung karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di luar negeri. AHY menyebut dirinya baru saja berkomunikasi dengan SBY melalui video call.

"Saya baru saja video call dengan beliau. Alhamdulillah ada serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan pertama hasilnya baik, tapi ada beberapa tahapan berikutnya yang masih berproses," ujar AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu pun meminta masyarakat mendoakan kesehatan SBY agar dapat terus beraktivitas. "Jadi mohon doanya saja semoga diberikan kesehatan Pak SBY dan juga bisa terus beraktivitas," paparnya.

Meski tidak dapat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD secara langsung, AHY mengatakan SBY tetap memberikan perhatian terhadap kondisi Indonesia. Menurutnya, SBY turut mendoakan agar Indonesia semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera.

"Tidak ada secara khusus. Beliau tentunya mendoakan dari jauh agar negara ini, Indonesia yang kita cintai bersama, bisa semakin maju dan semakin sejahtera rakyatnya," kata AHY.