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Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026, Gibran Tiba di Kompleks Parlemen Didampingi Selvi Ananda

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |08:06 WIB
Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026, Gibran Tiba di Kompleks Parlemen Didampingi Selvi Ananda
Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka di DPR (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026) pagi. Gibran hadir untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mobil Maung berwarna putih yang ditumpangi Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 07.53 WIB. Gibran datang didampingi sang istri, Selvi Ananda.

Setibanya di lokasi, Gibran langsung disambut Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, dan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai.

Gibran kemudian menyalami satu per satu pejabat parlemen yang menyambut kedatangannya. Setelah itu, Gibran bersama rombongan langsung berjalan memasuki Gedung Nusantara.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 10.48 WIB.

Acara akan diawali dengan pidato pengantar oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Najamudin akan menyampaikan pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

 

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