Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penjelasan Istana soal Konsep Ambulans Udara-Dokter Terbang yang Diusulkan Prabowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |14:00 WIB
Penjelasan Istana soal Konsep Ambulans Udara-Dokter Terbang yang Diusulkan Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait layanan kesehatan mengenai dokter terbang hingga ambulans terbang yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan DPR/MPR pada Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Mulanya, Pras mengungkapkan, di awal pemerintahan, Presiden Prabowo mendapati kenyataan bahwa Indonesia kekurangan dokter.

“Jadi hasil cek kesehatan gratis, salah satu datanya yang tertinggi, penyakit atau masalah kesehatan yang dihadapi rakyat kita adalah salah satunya dokter gigi. Nah, problemnya adalah profesi dokter, apalagi kalau bicaranya dokter spesialis atau dokter gigi, itu bukanlah profesi yang mudah untuk dicapai atau diraih karena membutuhkan individu-individu yang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi jumlah kekurangan,” kata Pras, Sabtu (15/8/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah terus mencari terobosan untuk mengatasi persoalan kekurangan dokter. Di sisi lain, pemerintah secara paralel meningkatkan jumlah dokter baru sesuai kebutuhan masyarakat.

“Nah, kemudian kalau kita bicara lantas bagaimana cara mengatasinya, kan? Maka kan ada beberapa hal, satu sumber daya calon dokternya, yang kedua lembaga pendidikan untuk mendidik dokternya. Karena menjadi dokter itu tidak mudah ya, sampai bisa praktik itu rata-rata dibutuhkan enam sampai tujuh tahun,” ujarnya. 

“Nah, itu yang menjadi pekerjaan rumah kita, maka kemudian kita berusaha keras untuk mencari terobosan-terobosan atau cara-cara bagaimana bisa mengatasi kesulitan rakyat sambil secara paralel proses-proses kita melahirkan dokter-dokter baru sesuai dengan yang kita butuhkan dapat terpenuhi gitu. Dari 10.000 Puskesmas yang kita miliki, Menteri Kesehatan melaporkan, contoh saja, ini dokter gigi, itu hanya tersedia di kurang lebih 40 persennya. Jadi 60 persen atau kurang lebih 6.000 Puskesmas kita itu tidak atau belum memiliki dokter gigi,” sambung Pras.

Sementara itu, Pras menjelaskan, konsep dokter terbang sama seperti dokter keliling. Hal itu karena begitu luasnya wilayah Indonesia, namun layanan kesehatan masih belum menjangkau semua wilayah.

“Kira-kira konsepnya sebenarnya mirip dengan yang dokter keliling atau mobile dentist car tadi. Nah, kenapa kemudian muncul juga ide mengenai dokter terbang, istilah terbang itu karena dalam beberapa kali kesempatan kita berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia memang negara kita sangat luas ya, jangkauan fasilitasnya belum merata,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236438/prabowo-DLrA_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236428/mensesneg-cfRn_large.jpg
Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236414/prabowo-yrhZ_large.jpg
Prabowo Sampaikan Duka atas Musibah Gempa di NTT, Perintahkan Jajaran Bergerak Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236277/menkum-wdO3_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir, Menkum: Itu Warning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236274/prabowo_subianto-QzXS_large.jpg
Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Diubah Jadi Kekuatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236273/sekolah_rakyat-iXBp_large.jpg
Sosok Citra, Karateka Berprestasi Sekolah Rakyat yang Bikin Prabowo Kagum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement