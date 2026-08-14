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Sosok Citra, Karateka Berprestasi Sekolah Rakyat yang Bikin Prabowo Kagum

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |23:01 WIB
Sosok Citra, Karateka Berprestasi Sekolah Rakyat yang Bikin Prabowo Kagum
Citra Nur Ramadhani, karateka Sekolah Rakyat (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Mengenakan baju bodo khas Sulawesi Selatan lengkap dengan pernak-pernik aksesori, Citra Nur Ramadhani (10) tampil berbeda dari kesehariannya. Senyum kecil sesekali mengembang di wajahnya ketika menceritakan pengalaman yang baru saja dilaluinya.

Siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 67 Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, itu baru saja menyaksikan langsung pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara II DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Tak disangka, namanya disebut secara khusus oleh Presiden Prabowo di hadapan para peserta sidang. Citra diperkenalkan sebagai salah satu siswa Sekolah Rakyat yang memiliki kisah perjuangan dan berhasil menorehkan prestasi. Dia pun sangat berbahagia hari ini lantaran dapat bertemu langsung dengan Presiden.

“Senang banget karena barusan ketemu Bapak Presiden,” ujarnya.

Bagi anak berusia 10 tahun itu, kesempatan bertemu Presiden menjadi pengalaman yang membekas. Apalagi, Presiden Prabowo sempat menyampaikan apresiasi atas perjuangannya yang hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang.

“Terima kasih, Bapak Presiden,” ucapnya dengan wajah berbinar.

Ia juga menyampaikan pesan sederhana kepada Kepala Negara. “Pak Presiden sehat-sehat ya. Tunggu saya dewasa nanti pakai sabuk hitam,” katanya.

Jauh sebelum mengenakan seragam Sekolah Rakyat dan berdiri di hadapan Presiden, keseharian Citra tidak jauh dari perjuangan membantu keluarga.

Citra berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Ayahnya telah meninggal dunia ketika ia masih duduk di kelas 2 SD. Sementara sang ibu, Hajrah, merupakan orangtua tunggal yang bekerja serabutan, antara lain membersihkan dan menyapu masjid serta menjadi buruh cuci harian.

Melihat kondisi sang ibu, Citra berusaha ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ia bahkan berjualan kacang secara berkeliling di sejumlah lokasi di Kota Pangkep.

“Bantu Mama,” jawab Citra ketika ditanya mengenai kegiatannya sebelum masuk Sekolah Rakyat.

      
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