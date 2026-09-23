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Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Kuliah Gratis di PTN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |19:39 WIB
Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Kuliah Gratis di PTN
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Kajian tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, tim khusus dibentuk setelah rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Menurut Brian, Prabowo meminta penghitungan mengenai rencana kuliah gratis dilakukan secara lebih mendalam, termasuk terkait kebutuhan anggaran dan tahapan pelaksanaannya.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan," kata Brian.

Tim tersebut tidak hanya melibatkan Pratikno dan Brian. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya juga akan dilibatkan.

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