Momen Prabowo Cium Alquran Hadiah Santri Gontor

PONOROGO - Presiden Prabowo Subianto mencium Alquran yang diberikan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Momen tersebut terjadi setelah Pimpinan Gontor K.H. Hasan Abdullah Sahal selesai menyampaikan pidatonya di hadapan Prabowo. Hasan kemudian turun dari panggung dan menyerahkan buku berjudul Hadiah Gontor untuk Indonesia kepada Prabowo.

Setelah itu, pimpinan Gontor lainnya turut menyerahkan Mushaf Alquran yang merupakan hasil karya santri Gontor dan dicetak oleh percetakan mandiri di lingkungan pesantren.

Prabowo pun menerima hadiah mushaf tersebut. Dia kemudian mengangkat dan mencium Alquran tersebut. Dalam pidatonya, Hasan mengatakan Gontor turut memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia melalui para alumninya yang mengabdi di berbagai bidang. Namun, Hasan mengatakan pihaknya tidak dapat menyampaikan satu per satu kontribusi tersebut karena keterbatasan waktu.

"Maka kali ini saya minta maaf, kami bisanya hanya menyampaikan sesuatu, Pak. Jadi, hasil kami, alumni-alumni kami mengabdi di bangsa ini, tidak bisa kami sebutkan satu per satu dalam waktu yang singkat ini," kata Hasan.

Hasan kemudian menyampaikan dua pemberian kepada Prabowo, yakni buku Hadiah Gontor untuk Indonesia dan Mushaf Gontor. "Maka, ya saya tolong, kami hanya bisa menyampaikan buku: 'Hadiah Gontor untuk Indonesia'. Dan sekaligus meresmikan Mushaf Gontor," ujar Hasan.

Ia menjelaskan, Mushaf Gontor tersebut merupakan hasil karya para santri Gontor dan dicetak oleh percetakan Gontor.