Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Cium Alquran Hadiah Santri Gontor

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |16:24 WIB
Momen Prabowo Cium Alquran Hadiah Santri Gontor
Momen Presiden Prabowo Subianto cium Alquran (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

PONOROGO - Presiden Prabowo Subianto mencium Alquran yang diberikan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Momen tersebut terjadi setelah Pimpinan Gontor K.H. Hasan Abdullah Sahal selesai menyampaikan pidatonya di hadapan Prabowo. Hasan kemudian turun dari panggung dan menyerahkan buku berjudul Hadiah Gontor untuk Indonesia kepada Prabowo.

Setelah itu, pimpinan Gontor lainnya turut menyerahkan Mushaf Alquran yang merupakan hasil karya santri Gontor dan dicetak oleh percetakan mandiri di lingkungan pesantren.

Prabowo pun menerima hadiah mushaf tersebut. Dia kemudian mengangkat dan mencium Alquran tersebut. Dalam pidatonya, Hasan mengatakan Gontor turut memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia melalui para alumninya yang mengabdi di berbagai bidang. Namun, Hasan mengatakan pihaknya tidak dapat menyampaikan satu per satu kontribusi tersebut karena keterbatasan waktu.

"Maka kali ini saya minta maaf, kami bisanya hanya menyampaikan sesuatu, Pak. Jadi, hasil kami, alumni-alumni kami mengabdi di bangsa ini, tidak bisa kami sebutkan satu per satu dalam waktu yang singkat ini," kata Hasan.

Hasan kemudian menyampaikan dua pemberian kepada Prabowo, yakni buku Hadiah Gontor untuk Indonesia dan Mushaf Gontor. "Maka, ya saya tolong, kami hanya bisa menyampaikan buku: 'Hadiah Gontor untuk Indonesia'. Dan sekaligus meresmikan Mushaf Gontor," ujar Hasan.

Ia menjelaskan, Mushaf Gontor tersebut merupakan hasil karya para santri Gontor dan dicetak oleh percetakan Gontor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243040/prabowo-DBmc_large.jpg
Depan Prabowo, Dubes Al-Sattari: Indonesia Berdiri Bersama Palestina, Kami Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243037/prabowo-bgwN_large.jpg
Serukan 'Free Palestine', Prabowo Dikalungkan Kefiyyeh oleh Dubes Palestina: Simbol Perjuangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243030/prabowo_subianto-SWHr_large.jpg
Prabowo: Kita Tidak Boleh Berharap Dikasihani Bangsa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242852/prabowo-GH69_large.jpg
Prabowo Minta Kejaksaan-Polri Tingkatkan Integritas: Bersih, Tidak Korup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242839/prabowo-4fyx_large.jpg
Prabowo Angkat Bicara soal Wacana Hukuman Mati Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242789/prabowo-DYRE_large.jpg
Prabowo-Gibran Bakal Hadiri HUT Ke-28 PAN di JCC Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement