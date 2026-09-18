Prabowo-Gibran Bakal Hadiri HUT Ke-28 PAN di JCC Malam Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

Kehadiran Prabowo dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Dia mengatakan, Prabowo direncanakan hadir dalam acara yang digelar mulai pukul 19.00 WIB tersebut.

"Presiden Prabowo Subianto insya Allah direncanakan akan hadir di acara HUT ke-28 PAN, Jumat 18 September 2026, jam 19.00 di JCC Jakarta," ujar Viva.

Viva menjelaskan, selain Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan menghadiri acara HUT PAN tersebut. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga diundang untuk menghadiri perayaan HUT ke-28 PAN.

"Selain Presiden Prabowo, insya Allah akan hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga ketua umum partai politik, antara lain Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Al Muzamil Yusuf (PKS), dan yang lainnya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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