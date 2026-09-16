Prabowo Soroti Anggaran Pemda Tak Terpakai: Sudah Ditransfer, Tapi Tidak Digunakan

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Menurutnya, masih terdapat anggaran yang telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah, tetapi tidak digunakan untuk mendukung pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Prabowo mengatakan, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).

Prabowo mencontohkan adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan karena persoalan di tingkat daerah.

“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Prabowo menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, karena transfer anggaran ke daerah bertujuan mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing. Namun, penggunaannya tetap harus dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.