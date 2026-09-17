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Diduga Lecehkan Anak, Pria di Jaktim Dihajar Massa hingga Babak Belur

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |04:04 WIB
Diduga Lecehkan Anak, Pria di Jaktim Dihajar Massa hingga Babak Belur
Pria di Jaktim dihajar massa hingga babak belur diduga lecehkan anak (Foto: Ilustrasi/Ist)
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JAKARTA - Seorang pria berinisial YAB (49) dihajar massa lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim). Kejadian tersebut viral di media sosial. 

Dalam postingan Instagram otistanews menampilkan terduga pelaku yang diduga melakukan perbuatan tersebut. "Warga Jatinegara digegerkan dugaan pelecehan anak yang dilakukan pria paruh baya yang sebelumnya terjadi juga di Bidaracina. Kini dugaan pelecehan anak terjadi di salah satu minimarket Cipinang," tulis keterangan dalam postingan tersebut sebagaimana dilansir, Rabu (16/9/2026).

Ternyata, peristiwa ini terjadi pada Minggu, 13 September 2026 sekira pukul 19.30 WIB yang lalu. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Made Budi menjelaskan peristiwa ini bermula saat terduga pelaku mengajak dua korban yang masih berusia 14 tahun untuk pergi ke minimarket.

"Kedua korban diajak jajan di minimarket tersebut dan terduga pelaku merangkul dan memegang pinggang korban kemudian korban bercerita kepada ibunya," kata Made.

Korban kemudian menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Pada Selasa, 15 September malam, pelaku diamankan dan dibawa ke rumah Ketua RT setempat oleh warga. "Sesampainya di rumah Pak RT kemudian terduga pelaku diamuk massa oleh warga," ujarnya.

Dalam kondisi mengalami luka-luka usai dihakimi massa, pelaku diamankan polisi dan dilarikan ke Rumah Sakti Polri Kramat Jati untuk menjalani perawatan medis.

(Arief Setyadi )

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