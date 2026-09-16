Sadis! Sopir Travel Tewas Ditembak KKB, Sempat Disandera dan Dipaksa Ucap Papua Merdeka

PAPUA -Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak seorang sopir bernama Aris Sanda di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sebelumnya, korban sempat disandera kelompok separatis tersebut.

Dalam video yang dilihat Okezone, Rabu (16/9/2026), korban sandera oleh sekelompok anggota KKB bersenjata laras panjang di ruas jalan jalur Trans Wamena-Nduga.

Korban yang mengenakan jaket hitam dan celana pendek dipaksa mengangkat bendera bergambar bintang kejora oleh anggota KKB.

Mereka memaksa korban mengeluarkan pernyataan mendukung Papua merdeka. Dalam tayangan tersebut Aris mengaku telah menjadi sopir yang melayani warga Papua sejak 2013.

“Saya sebagai pendatang, sopir dari dulu sudah melayani dari 2013 sampai sekarang sampai 2026 saya masih jalan di sini karena saya percaya Papua itu bisa merdeka," ujar Aris dalam tayangan video tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI-Polri. Sementara, belum diketahui pelaku penembakan berasal dari kelompok KKB mana.

(Fahmi Firdaus )

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