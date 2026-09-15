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Cerita Demerina Wanita Korban Penculikan KKB, Ditemani Mayat di Hutan dan Tidak Makan 20 Hari

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |03:00 WIB
Cerita Demerina Wanita Korban Penculikan KKB, Ditemani Mayat di Hutan dan Tidak Makan 20 Hari
Demerina Wanita Korban Penculikan KKB/ist
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TIMIKA – Tim Gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 dan masyarakat mengevakuasi Demerina Uamang (23), satu dari sembilan wanita korban penculikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Demerina ditemukan selamat usai bertahan hidup selama 20 hari di dalam hutan tanpa makanan dan minuman.

Evakuasi dilakukan dari Kampung Bela 1, Distrik Alama, Kabupaten Mimika, menuju Timika, Papua Tengah, Senin (14/9) pagi, menggunakan Helikopter Bell Polri P-3002 milik Satgas Damai Cartenz.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, Demerina merupakan bagian dari rombongan warga yang diculik KKB sejak 17 Agustus 2026 di Distrik Jila.

Informasi keberadaan Demerina baru diterima aparat pada 7 September 2026 dari seorang kepala kampung yang datang melapor ke Distrik Jila.

Namun saat ditemukan warga Kampung Bela 1, Demerina tidak sendiri. Dia bersama rekannya bernama Yosina. Namun, Yosina ditemukan dalam kondisi meninggal dunia karena kelaparan.

"Adik Uamang ini tidak sendirian. Saat ditemukan 7 September bersama rekannya, Adik Yosina. Namun, sangat disayangkan Adik Yosina ditemukan telah meninggal dunia karena kondisinya sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan," kata Kombes Pol Yusuf Sutejo, Senin (14/9/2026).

Kedua korban diketahui melarikan diri dan terlunta-lunta di tengah hutan belantara tanpa mendapat pasokan makanan dan air selama kurang lebih 20 hari.

Proses penjemputan Demerina dari Distrik Alama sempat tertunda selama empat hari akibat faktor cuaca ekstrem yang menutup jarak pandang helikopter.

 

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