Breaking News! Rombongan Bawa Bantuan Beras Ditembaki di Jayawijaya, 2 Tewas dan 1 Kritis

JAKARTA - Rombongan yang mengangkut distribusi bantuan pangan beras di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan diberondong tembakan oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

Dari video yang beredar terlihat tiga orang tergeletak di pinggir jalan. Pihak kepolisian membenarkan adanya peristiwa tersebut. Informasi yang dihimpun, 2 tewas dan 1 kritis.

"Betul kejadiannya," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).

Kejadian itu terjadi sekira pukul 15.47 WIT. Polisi masih mendalami peristiwa tersebut. "Untuk kronologisnya masih di dalami," ujar Yusuf.

Kendati demikian, Yusuf juga belum bisa memastikan apakah KKB yang menjadi dalang dalam insiden itu. Pasalnya, polisi sudah mengevakuasi korban yang tergeletak di jalan.

"Sudah dari sore tadi di evakuasi ke RSUD. Namun kita belum bisa pastikan KKB Papua atau bukan," tutup Yusuf.

(Fahmi Firdaus )

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