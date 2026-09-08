Polda Sumsel Maksimalkan Pemadaman Karhutla di Banyuasin

JAKARTA - Polda Sumatera Selatan melalui Polres Banyuasin, terus mengintensifkan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan data penanganan terkini, luas lahan terbakar mencapai 26,5 hektare, dengan 16,5 hektare telah berhasil dipadamkan, sementara sekitar 10 hektare masih dalam proses penanganan.

Personel di lapangan terus melakukan penyisiran, pemadaman serta pendinginan pada area terdampak. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan api dan bara yang masih tersisa dapat ditangani secara menyeluruh sekaligus mencegah munculnya kembali titik api.

Kapolres Banyuasin, AKBP Risnan Aldino mengatakan, personel akan terus berada di lapangan hingga seluruh area yang terdampak dapat dikendalikan dan dipastikan aman.