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TNI dan Militer Negara Sahabat Bangun Sinergitas dalam Operasi Gabungan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |21:46 WIB
TNI dan Militer Negara Sahabat Bangun Sinergitas dalam Operasi Gabungan
TNI dan militer negara sahabat bangun sinergitas dalam operasi gabungan (Foto: Dok TNI)
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JAKARTA - Kemampuan mengintegrasikan strategi dan komando antarnegara menjadi salah satu fokus dalam rangkaian Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026. Melalui Staff Exercise (STAFFEX), personel TNI bersama militer negara sahabat menguji kesiapan mereka dalam menyusun respons terpadu terhadap skenario operasi gabungan di Bandung, Senin (7/9/2026).

Menurut keterangan Puspen TNI, dalam kegiatan tersebut, masing-masing unsur staf memaparkan rencana serta langkah yang akan ditempuh sesuai bidang tugasnya. Pemaparan ini menjadi ruang bagi peserta untuk menyelaraskan strategi sekaligus memastikan setiap unsur dapat bekerja secara terkoordinasi dalam mendukung sasaran operasi.

Personel staf TNI dan peserta dari militer negara sahabat juga mengintegrasikan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dan pertukaran informasi agar setiap rencana dapat berjalan secara terpadu.

Tahapan STAFFEX ini sekaligus menjadi ajang untuk menguji sejauh mana koordinasi lintas bidang dan lintas negara dapat dibangun dalam sebuah operasi gabungan. Setiap pembahasan dan masukan yang muncul menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan rencana menghadapi perubahan dinamika situasi di lapangan.

Tidak hanya menguji perencanaan, kegiatan ini juga memperkuat kemampuan command and control, komunikasi, serta interoperabilitas di antara pasukan peserta latihan. Kesamaan pemahaman menjadi salah satu kunci agar setiap unsur dapat bergerak dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi.

Melalui STAFFEX SGS 2026, TNI dan militer negara sahabat terus membangun kemampuan untuk menghadapi berbagai skenario secara bersama. Latihan ini juga menjadi sarana memperkuat kepercayaan dan kerja sama antarnegara peserta.

Dengan koordinasi yang semakin teruji, seluruh peserta diharapkan mampu menghasilkan respons operasi gabungan yang lebih efektif dan terintegrasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari kerja sama dalam menghadapi potensi situasi krisis maupun ancaman terhadap stabilitas kawasan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Latihan Militer militer tni TNI AL
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