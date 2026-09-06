Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Kopassus Tewaskan Gembong Pemberontak Kebal Peluru, Kariernya Moncer Jadi Panglima TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |05:00 WIB
Anggota Kopassus Tewaskan Gembong Pemberontak Kebal Peluru, Kariernya Moncer Jadi Panglima TNI
Pasukan TNI AD/ist
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Kopassus menumpas anggota PKI yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI). Namun ada kejadian tak lazim saat tentara melaksanakan eksekusi mati kepada salah satu anggota PKI.

Melansir buku "Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando", karya Hendro Subroto, Sabtu (5/9/2026), saat itu sedang terjadi pemburuan atas seorang dukun bernama Mbah Mulyono Surodiharjo, yang dikenal sebagai dukun sakti dan sering mengobati orang sakit.

Mbah Suro, diketahui memiliki ilmu sakti yang membuatnya kebal senjata. Mbah Suro bahkan mampu membuat pengikutnya memiliki kesaktian yang sama seperti dirinya. Sebelum menjadi dukun di sebuah desa bernama Desa Ninggil, Mbah Suro pernah menjadi lurah.

Dia menjadi dukun dan membuka praktik untuk mengobati orang sakit setelah beberapa lama turun menjadi lurah.

Mulyono Surodiharjo melakukan pergantian nama baru menjadi Mbah Suro juga diikuti dengan perubahan penampilan. Salah satunya adalah memelihara kumis tebal dan rambut panjang layaknya seorang dukun.

Mbah Suro kerap melakukan berbagai kegiatan berbau mistis dan menyebarkan kepercayaan Djawa Dipa.

Namun tidak hanya itu, Mbah Suro juga sering memberi jampi-jampi atau mantera dan air kekebalan kepada para muridnya, terlebih untuk mereka yang dianggap meresahkan.

Pengikutnya percaya bahwa mereka menjadi kebal terhadap senjata tajam dan senjata api berkat ajaran Mbah Suro.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni G30S PKI G30SPKI PKI Kopassus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240204//tni-WMko_large.jpg
Hakim Banding Ringankan Vonis, 2 TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Batal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239177//pemerintah-junz_large.jpg
Mendagri Sebut 1,2 Juta Personel Satlimnas Berperan Jaga Stabilitas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3239029//tni-wRMN_large.jpg
Aksi Heroik Jenderal Kopassus Pimpin 30 Prajurit Kalahkan 3.000 Pemberontak Bersenjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238867//subagyo_hs-DhyZ_large.jpg
Berkat Sholat Istikharah Bocah Bantul Ini Jadi Jenderal Kopassus Bintang 4, Sangat Dihormati Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/338/3238702//bentrokan_massa_dan_polisi_kembali_pecah-HjOq_large.jpg
Bentrokan Massa dan Polisi Kembali Pecah di Pejompongan, TNI Turun Tangan Redam Situasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238444//tni-QoFl_large.jpg
RI Pernah Miliki Kapal Perang Lebih Besar dari Kapal Induk KRI Gajah Mada hingga Ditakuti Negara Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement