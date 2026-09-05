Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mozza yang Hilang Setahun Lalu Ditemukan Jadi Kerangka di Pinggir Tol, Polisi Tangkap Pembunuhnya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |07:11 WIB
Mozza yang Hilang Setahun Lalu Ditemukan Jadi Kerangka di Pinggir Tol, Polisi Tangkap Pembunuhnya
Mozza Semasa Hidup/ist
A
A
A

SEMARANG - Kerangka manusia ditemukan di pinggir Jalan Tol Jangli, tepatnya di lereng tol arah Perumahan Candi Golf, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan yang ditemukan dalam kondisi terbungkus karung.

Kerangka manusia tersebut ternyata seorang remaja perempuan asal Kabupaten Semarang, Mozza Axillia Gunarsa (19) gadis asal Bergas, Kabupaten Semarang yang dilaporkan hilang sejak Juni 2025 lalu.

Polisi pun berhasil menangkap pelaku pembunuhan Mozza. Pelaku berinisial MPDA (22) diketahui pria teman dekat korban yang sempat ditemuinya tiga hari sebelum dinyatakan hilang.

Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan, MPDA mengakui perbuatan keji tersebut.

“Pelaku mengaku telah membunuh Mozza pada 25 Juni 2025, atau tiga hari sebelum orang tua korban resmi membuat laporan kehilangan di kepolisian pada 28 Juni 2025,” katanya, Jumat (4/9/2026).

Pelaku kemudian membungkus jasad korban ke dalam karung dan membuangnya ke lereng Tol Jangli, Tembalang, Kota Semarang.

Setahun setelah kejadian tragis tersebut, jasad Mozza akhirnya ditemukan, Jumat (4/9). Petunjuk keberadaan korban dan terkuaknya tabir pembunuhan ini bermula dari perangkat elektronik korban yang masih terkoneksi dengan media sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/340/3240008//viral-F6WC_large.jpg
Wanita Tewas Dibunuh dan Dibakar di Pos Ronda, Nih Tampang Pelakunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/340/3239650//viral-RNoh_large.jpg
Terkuak! Mayat Wanita Dalam Kardus Bernama Maimunah, Nih Tampang Pembunuhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/340/3239575//viral-wCPH_large.jpg
Heboh! Pria Gelindingkan Kardus dari Mobil, Ternyata Mayat Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/340/3238028//viral-5zcG_large.jpg
Tiga Hari Menghilang, Salma Ditemukan Sudah Jadi Mayat dan Ditutupi Dedaunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/338/3238012//pembunuhan-2ANs_large.jpg
Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Ojol di Tangerang Peragakan 23 Adegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237245//viral-thyP_large.jpg
Kasus Kematian Sutrimo, Eks Hakim PT Jakarta: Hipotesis Saya Terjadi Pembunuhan Berencana!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement