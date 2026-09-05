Mozza yang Hilang Setahun Lalu Ditemukan Jadi Kerangka di Pinggir Tol, Polisi Tangkap Pembunuhnya

SEMARANG - Kerangka manusia ditemukan di pinggir Jalan Tol Jangli, tepatnya di lereng tol arah Perumahan Candi Golf, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan yang ditemukan dalam kondisi terbungkus karung.

Kerangka manusia tersebut ternyata seorang remaja perempuan asal Kabupaten Semarang, Mozza Axillia Gunarsa (19) gadis asal Bergas, Kabupaten Semarang yang dilaporkan hilang sejak Juni 2025 lalu.

Polisi pun berhasil menangkap pelaku pembunuhan Mozza. Pelaku berinisial MPDA (22) diketahui pria teman dekat korban yang sempat ditemuinya tiga hari sebelum dinyatakan hilang.

Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan, MPDA mengakui perbuatan keji tersebut.

“Pelaku mengaku telah membunuh Mozza pada 25 Juni 2025, atau tiga hari sebelum orang tua korban resmi membuat laporan kehilangan di kepolisian pada 28 Juni 2025,” katanya, Jumat (4/9/2026).

Pelaku kemudian membungkus jasad korban ke dalam karung dan membuangnya ke lereng Tol Jangli, Tembalang, Kota Semarang.

Setahun setelah kejadian tragis tersebut, jasad Mozza akhirnya ditemukan, Jumat (4/9). Petunjuk keberadaan korban dan terkuaknya tabir pembunuhan ini bermula dari perangkat elektronik korban yang masih terkoneksi dengan media sosial.