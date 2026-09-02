Terkuak! Mayat Wanita Dalam Kardus Bernama Maimunah, Nih Tampang Pembunuhnya

JAKARTA – Kasus penemuan mayat wanita dalam kardus di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparay, Kota Bandung, akhirnya terkuak. Polisi menangkap Pria berinisial SDS (31) kurang dari enam jam setelah mayat Siti Maimunah (41) ditemukan.

SDS ditangkap polisi di wilayah Cikupa, Serang, Banten saat perjalanan menuju Palembang. Pelaku kemudian dibawa ke Polrestabes Bandung.

Pelaku mengenakan kaus berwarna hitam dan celana berwarna hijau lumut. Ciri-ciri ini sesuai dengan keterangan salah satu warga di sekitar penemuan mayat perempuan yang melihat kejadian tersebut.

Selain itu, polisi juga menghadirkan dua saksi, yakni Tegar yang merupakan sopir mobil bak Lalamove dan pria yang diminta pelaku untuk membantu menggotong kardus tersebut.

Polisi menanyakan kepada kedua saksi untuk memastikan, apakah benar terduga pelaku yang ditangkap merupakan pria yang meminta jasa pengiriman kardus tersebut.

"Iya betul Pak ini orangnya," kata kedua saksi tersebut di Polrestabes Bandung, Senin (1/9/2026) malam.

Sebelum ditangkap, SDS diduga meminta jasa pengantaran untuk membawa kardus tersebut. Namun, Tegar, sopir yang membawanya mulai curiga setelah mencium bau menyengat dari dalam kardus.

Tegar mengaku sempat menanyakan isi kardus kepada SDS. Saat itu, SDS menyebut kardus tersebut berisi besi dan pakaian.

Kecurigaan Tegar semakin kuat ketika meminta kardus dibuka. Namun, SDS justru melarang dan menolak membuka kardus tersebut.

Tegar yang mulai panik kemudian meminta SDS turun dari kendaraan. Kardus tersebut selanjutnya diturunkan di pinggir jalan.