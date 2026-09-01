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Terkuak! Ini Penyebab Mayat Pria Tewas di Gardu LRT Pancoran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |22:04 WIB
Terkuak! Ini Penyebab Mayat Pria Tewas di Gardu LRT Pancoran
Penyebab Mayat Pria Tewas di Gardu LRT Pancoran
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JAKARTA - Petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap mayat pria tanpa identitas di gardu listrik LRT Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2026), malam. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kapolsek Pancoran Kompol Suminto mengungkapkan bahwa, korban tewas diduga sementara lantaran tersengat listrik.

"Korban Mr. X, korban masuk dari bawah dengan membawa kantong plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai dua di gardu tersebut. Diduga tersengat listrik tegangan tinggi," kata Suminto.

Suminto mengungkapkan bahwa, diduga korban tersebut ingin mengambil atau mencuri kabel listrik. Hal itu lantaran ditemukan barang bukti berupa gergaji dan kantong plastik.

"Kira-kira diprediksikan kabel yang mau diambil, karena alat yang dibawa adalah gergaji besi sama kantong plastik," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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Topik Artikel :
Tewas Tersetrum LRT mayat pria
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