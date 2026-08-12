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Pelaku Pembunuhan dan Pemerkosaan Wanita di Tangerang Ditangkap, Begini Tampangnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |09:05 WIB
Pelaku Pembunuhan dan Pemerkosaan Wanita di Tangerang Ditangkap, Begini Tampangnya!
Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan di Tangerang (Foto: Dok Polisi)
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JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial KF, terduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita berinisial SNA (20) di sebuah rumah kontrakan di Benda, Kota Tangerang, Banten.

Dari foto yang diterima, pelaku terlihat mengenakan baju putih. Pelaku KF juga terlihat sudah berada di ruangan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Dalam waktu kurang dari 1x24 jam, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang pelaku pembunuhan dan pemerkosaan,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, Selasa 11 Agustus 2026.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebutkan, pria berinisial KF diduga sebagai pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap SNA.

“Benar, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang pria berinisial KF terkait dugaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial SNA di wilayah Benda, Kota Tangerang,” ujar Budi.

Kini, KF dibawa ke Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan, pihaknya masih menggali keterangan pelaku guna mengungkap motif dan kronologi lengkap perkara tersebut.

“Penyidik masih mendalami motif, kronologi lengkap, serta rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
tangerang pemerkosaan pembunuhan
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