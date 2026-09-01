MNC Peduli Salurkan Bantuan 3 Ton untuk Korban Gempa di Ende dan Nagekeo

JAKARTA - Rangkaian gempa bumi yang terjadi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak 15 Agustus turut berdampak terhadap masyarakat Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Kondisi tersebut membuat warga menghadapi berbagai tantangan pascabencana, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah proses pemulihan.

Kondisi pascabencana membuat sebagian warga Desa Kebirangga, membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama perlengkapan sehari-hari. Situasi tersebut mendorong berbagai pihak untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana, MNC Peduli kembali hadir menyalurkan bantuan yang dihimpun melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih bagi warga terdampak. Bantuan yang disalurkan meliputi popok anak, selimut, sarung, celana pendek, daster, serta pakaian dalam untuk pria, wanita, dan anak-anak.

Bantuan tersebut disambut baik oleh masyarakat Desa Kebirangga. Wilfridus Juri, tokoh masyarakat Desa Kebirangga, menyampaikan bahwa bantuan dari MNC Peduli sangat membantu warga yang terdampak gempa.

“Perasaan kami senang. Ini baru pertama kali datang, sangat membantu di sini,” ujar Wilfridus Juri.

Hal senada disampaikan Maria Goreti Wonga, salah satu warga Desa Kebirangga. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan karena dinilai dapat meringankan kebutuhan warga di posko pengungsian.

“Terima kasih kepada MNC Peduli karena sudah memberikan kami bantuan, karena dengan bantuan dapat meringankan kebutuhan di posko kami,” kata Maria Goreti Wonga, warga Desa Kebirangga.