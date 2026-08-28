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MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa di Nagekeo

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |17:14 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa di Nagekeo
MNC Peduli menyalurkan bantuan untuk korban gempa di Nagekeo, NTT.
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NAGEKEO – Gempa bumi yang terjadi secara beruntun di wilayah Nusa Tenggara Timur sejak 15 Agustus 2026 turut berdampak pada masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Berada di sekitar episenter gempa, Nagekeo menjadi salah satu wilayah yang merasakan dampak signifikan dari rangkaian gempa tersebut, sehingga masyarakat setempat harus menghadapi berbagai kondisi pascabencana.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana, MNC Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga di Kabupaten Nagekeo pada 24 Agustus 2026. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen MNC Peduli untuk hadir di tengah masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi warga dalam menghadapi kondisi pascagempa.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari, di antaranya popok anak, selimut, sarung, celana pendek, daster, serta pakaian dalam untuk pria, wanita, dan anak-anak. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama menjalani masa pemulihan pascagempa.

Perwakilan MNC Peduli, Polce Lobo, mengatakan bahwa penyaluran bantuan ke desa-desa di wilayah Nagekeo merupakan bentuk solidaritas MNC Peduli bagi warga yang terdampak gempa.

"Kami dari MNC Peduli memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di Desa Tendakinde dan Desa Tendatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Ini bentuk solidaritas dari kami untuk masyarakat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua," ujarnya.

Bantuan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Desa Tendakinde, Piter Dhae. Ia menyampaikan terima kasih kepada MNC Peduli atas bantuan yang diberikan bagi warga yang terdampak gempa pada 15 Agustus 2026 lalu.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat saya atas dampak gempa 15 Agustus 2026," tutur Piter.

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