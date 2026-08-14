Gandeng MNC Peduli, Rumah Mangrove Marunda Soroti Pentingnya Penanaman Mangrove Cegah Abrasi

JAKARTA - Aksi penanaman 300 bibit mangrove yang digelar MNC Peduli bersama Seeds of Hope di pesisir Marunda, Jakarta Utara, mendapat dukungan penuh dari Rumah Mangrove Marunda sebagai mitra pelaksana kegiatan.

Dalam kegiatan ini, Rumah Mangrove Marunda tidak hanya menyediakan bibit, tetapi juga memberikan edukasi kepada peserta mengenai pentingnya ekosistem mangrove, teknik penanaman yang benar, hingga pendampingan selama kegiatan berlangsung.

Pembina Rumah Mangrove Marunda, Ony, menilai kegiatan ini memiliki dampak jangka panjang bagi lingkungan pesisir.

“Semangat anak-anak muda dalam menanam mangrove hari ini sangat luar biasa. Tanaman ini tidak hanya bermanfaat sekarang, tetapi juga untuk masa depan dalam jangka panjang,” ujarnya, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, keberadaan mangrove sangat penting untuk mencegah abrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir.

“Kami berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap lingkungan di Marunda, terutama dalam menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi laut,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara MNC Peduli dan Seeds of Hope dalam mendorong keterlibatan generasi muda dalam aksi lingkungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution menilai kegiatan penanaman mangrove memberikan dampak positif bagi para siswa, khususnya di wilayah Jabodetabek. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.