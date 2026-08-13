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MGMP PAI dan Budi Pekerti SMP Jakpus Donasikan 1.000 Buku Cerita ke MNC Peduli

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |21:48 WIB
MGMP PAI dan Budi Pekerti SMP Jakpus Donasikan 1.000 Buku Cerita ke MNC Peduli
Donasikan 1.000 Buku Cerita ke MNC Peduli (foto: dok ist)
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JAKARTA - Semangat berbagi dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI diwujudkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan Budi Pekerti (MGMP PAI & BP) SMP Kota Jakarta Pusat, dengan mendonasikan 1.000 buku cerita layak baca kepada MNC Peduli.

Donasi tersebut diserahkan pada Kamis (13/8/2026) sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar bersama MNC Peduli dan MNC University. Buku-buku yang terkumpul berasal dari 35 SMP yang tersebar di empat kecamatan di Jakarta Pusat, yakni Kemayoran, Johar Baru, Senen, dan Cempaka Putih.

Ketua MGMP PAI & BP SMP Kota Jakarta Pusat, Moh. Dirsan, mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana menanamkan kepedulian sosial di kalangan pelajar dan guru.

"Alhamdulillah hari ini ada kegiatan dalam rangka mensyukuri HUT RI ke-81. Yaitu yang pertama ada kegiatan pelatihan kepemimpinan Rohis SMP Jakarta Pusat 2 dan sekaligus donasi 1.000 buku cerita," ujar Dirsan.

Menurut Dirsan, pengumpulan buku melibatkan sekolah-sekolah yang tergabung dalam MGMP PAI & BP SMP Jakarta Pusat. Donasi tersebut dihimpun dari empat wilayah kecamatan.

"Donasi buku cerita berasal dari 4 kecamatan. Dari Kecamatan Kemayoran, Johar Baru, Senen, dan Cempaka Putih," katanya.

 

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