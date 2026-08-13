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HUT Ke-81 RI, MNC Peduli dan MGMP Latih Kepemimpinan 100 Pelajar dari 35 SMP di Jakpus

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |20:33 WIB
HUT Ke-81 RI, MNC Peduli dan MGMP Latih Kepemimpinan 100 Pelajar dari 35 SMP di Jakpus
MNC Peduli dan MGMP Latih Kepemimpinan 100 Pelajar (foto: dok ist)
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JAKARTA - MNC Peduli bersama MNC University dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (MGMP PAI & BP) SMP Kota Jakarta Pusat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pelatihan kepemimpinan bagi 100 pelajar dari 35 SMP di Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Mengusung tema “Berkarya Nyata, Berjiwa Pemimpin, Berdaya untuk Indonesia Emas”, kegiatan tersebut diikuti perwakilan pelajar dari empat kecamatan, yakni Kemayoran, Johar Baru, Senen, dan Cempaka Putih.

Para peserta mendapatkan sejumlah materi dan kegiatan, mulai dari public speaking, problem solving, hingga leadership games. Pelatihan tersebut ditujukan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan pelajar sejak dini.

Salah satu peserta, Bintang Kurnadi Putra, mengaku mendapat banyak manfaat dari materi yang diberikan, khususnya terkait public speaking. Menurut pelajar kelas VIII tersebut, kemampuan berkomunikasi menjadi keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari.

"Materi yang didapat itu adalah tentang bagaimana cara kita berbicara dan bagaimana cara kita mengatasi kalau kita grogi ataupun linglung," ujar Bintang.

Dia berharap seluruh peserta dapat menyimak materi yang diberikan karena dinilai dapat menjadi bekal penting untuk masa depan.

Direktur Riset, Inovasi, dan Dampak Sosial MNC University, Dr. Humiras Betty M. Sihombing mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi MNC Peduli dan MGMP PAI & BP untuk membekali pelajar SMP dengan keterampilan kepemimpinan.

"Public speaking ini sangat perlu mereka kuasai karena di sini adalah kesempatan mereka belajar untuk menyampaikan gagasan ataupun ide kepada orang-orang. Mereka juga tadi belajar bagaimana tentang problem solving. Jadi di sini mereka belajar mengubah masalah menjadi solusi," katanya.

 

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Topik Artikel :
MGMP MNC University MNC Peduli
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