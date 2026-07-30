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MNC Peduli Berbagi untuk Lingkungan Lebih Sehat dan Nyaman

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |19:28 WIB
MNC Peduli Berbagi untuk Lingkungan Lebih Sehat dan Nyaman
MNC Peduli berbagi untuk lingkungan lebih sehat dan nyaman (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan sosial di Panti Sayap Ibu Banten dengan memberikan bantuan berupa masker serta tanaman hias yang memiliki manfaat membantu meningkatkan kualitas udara di lingkungan panti. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

Bantuan masker diberikan sebagai upaya mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat. Sementara tanaman hias diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih asri, nyaman, serta berkontribusi dalam menjaga kualitas udara di area panti.

Kegiatan tersebut sejalan dengan aktivitas positif yang ada di panti, salah satunya berkebun. Kehadiran tanaman hias diharapkan dapat menjadi media pembelajaran, stimulasi sensorik, serta menciptakan ruang hidup yang asri dan sehat bagi anak-anak berkebutuhan khusus di panti.

Antusiasme terlihat saat mereka secara bersama-sama menanam tanaman hias yang dibawa MNC Peduli, lalu dilanjutkan dengan menyiram tanaman. Suasana kebersamaan pun terasa semakin hangat saat anak-anak bersama tim MNC Peduli turut memetik hasil panen terong di kebun panti.

Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi penghuni panti, menciptakan lingkungan yang lebih hijau, nyaman, dan sehat, serta mendukung penciptaan ruang hidup yang ramah dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak.

Kehadiran serta bantuan yang disalurkan MNC Peduli pun mendapat sambutan hangat dan apresiasi. Pihak panti menyampaikan bantuan masker ini sangat krusial bagi keselamatan dan kesehatan anak-anak, mengingat penggunaan masker merupakan hal wajib di area pemantauan khusus yang berpotensi menjadi tempat penularan virus maupun bakteri dari luar.

"Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk MNC Peduli yang sudah hadir ke Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten ya," ucap Tanty Octaviany, perwakilan Panti Sayap Ibu Banten, pada Kamis (30/7/2026).

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