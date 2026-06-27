Warga Kebon Sirih Bersyukur Dapat Bantuan dari MNC University-MNC Peduli

JAKARTA – MNC University bersama MNC Peduli menyalurkan bantuan kepada warga Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/6/2026). Warga yang mendapatkan bantuan mengaku bersyukur karena terbantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Saya ucapkan terima kasih, senang atas bantuannya, membantu kita dalam keadaan begini deh, kalau orang lansia kan sudah tidak beraktivitas lagi, ada bantuan sudah syukur Alhamdulillah. Maju dan jaya terus untuk MNC University dan MNC Peduli,” ujar Nur, salah satu warga RW 10.

Nur mengungkapkan, program CSR tersebut sangat membantu warga, khususnya dirinya yang sudah lanjut usia. Terlebih, ia sudah tidak bekerja lagi sehingga bantuan tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Warga RW 10 Kelurahan Kebon Sirih lainnya, Siti Aminah berhawap MNC University dan MNC Peduli terus melakukan kegiatan-kegiatan serupa ke depannya sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu. Apalagi, masih banyak masyarakat bawah atau kurang mampu yang membutuhkan bantuan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

“Hari ini kita dapat bantuan dari MNC Universitas, Alhamdulillah senang yah. Ini (kegiatan CSR) bagus sekali ya, masyarakat bisa terbantu karena kondisi sekarang ini masyarakatnya pada susah. Ke depannya semoga mahasiswa bisa melakukan kegiatan selain dari kegiatan sosial ini,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan, puluhan warga tampak ramai mendatangi selasar MNC Tower pada Sabtu pagi sejak sekitar pukul 08.00 WIB. Hadir dalam kegiatan tersebut Dosen MNC University, Risye Dillianti dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suprayogie.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Managing Director Insurance Business Group & President Director PT MNC Life Assurance itu sempat menyapa dan berkomunikasi dengan warga yang hadir dalam kegiatan tersebut. Risye Dillianti juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga Kebon Sirih.