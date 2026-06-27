Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Kebon Sirih Bersyukur Dapat Bantuan dari MNC University-MNC Peduli

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |16:28 WIB
Warga Kebon Sirih Bersyukur Dapat Bantuan dari MNC University-MNC Peduli
Warga Kebon Sirih bersyukur dapat bantuan dari MNC University-MNC Peduli (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – MNC University bersama MNC Peduli menyalurkan bantuan kepada warga Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/6/2026). Warga yang mendapatkan bantuan mengaku bersyukur karena terbantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Saya ucapkan terima kasih, senang atas bantuannya, membantu kita dalam keadaan begini deh, kalau orang lansia kan sudah tidak beraktivitas lagi, ada bantuan sudah syukur Alhamdulillah. Maju dan jaya terus untuk MNC University dan MNC Peduli,” ujar Nur, salah satu warga RW 10.

Nur mengungkapkan, program CSR tersebut sangat membantu warga, khususnya dirinya yang sudah lanjut usia. Terlebih, ia sudah tidak bekerja lagi sehingga bantuan tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Warga RW 10 Kelurahan Kebon Sirih lainnya, Siti Aminah berhawap MNC University dan MNC Peduli terus melakukan kegiatan-kegiatan serupa ke depannya sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu. Apalagi, masih banyak masyarakat bawah atau kurang mampu yang membutuhkan bantuan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

“Hari ini kita dapat bantuan dari MNC Universitas, Alhamdulillah senang yah. Ini (kegiatan CSR) bagus sekali ya, masyarakat bisa terbantu karena kondisi sekarang ini masyarakatnya pada susah. Ke depannya semoga mahasiswa bisa melakukan kegiatan selain dari kegiatan sosial ini,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan, puluhan warga tampak ramai mendatangi selasar MNC Tower pada Sabtu pagi sejak sekitar pukul 08.00 WIB. Hadir dalam kegiatan tersebut Dosen MNC University, Risye Dillianti dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suprayogie.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Managing Director Insurance Business Group & President Director PT MNC Life Assurance itu sempat menyapa dan berkomunikasi dengan warga yang hadir dalam kegiatan tersebut. Risye Dillianti juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga Kebon Sirih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226854/mnc_peduli-j4PT_large.jpg
MNC University dan MNC Peduli Salurkan 2 Ton Beras untuk Warga Kebon Sirih Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220966/mnc_peduli-96J8_large.jpg
Warga Kebon Sirih Bahagia Dapat Hewan Kurban dari MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3217085/mnc_peduli-1jN9_large.jpg
MNC Peduli dan RSI Assyifa Sukabumi, Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/340/3213216/mnc_peduli_hari_bumi-hISX_large.jpg
Antusiasme Siswa SD Cibilik Sukabumi Olah Barang Bekas Jadi Media Tanam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/340/3213215/mnc_peduli_tanamkan_kepedulian_lingkungan_sejak_dini-SXIN_large.jpg
Peringati Hari Bumi, MNC Peduli Tanamkan Kepedulian Lingkungan sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212391/mnc_peduli_gelar_donor_darah-BEm4_large.jpg
MNC Peduli Gandeng PMI Depok Gelar Donor Darah, Targetkan 200 Kantong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement