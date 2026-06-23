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Ketua PMI Jakpus Apresiasi Dukungan MNC Peduli di Jumtek PMR dan Relawan 2026

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |23:03 WIB
Ketua PMI Jakpus Apresiasi Dukungan MNC Peduli di Jumtek PMR dan Relawan 2026
Ketua PMI Kota Jakarta Pusat, Asep Djuanda/Okezone
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JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Pusat menggelar kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) dan Temu Relawan (Jumtek) di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur pada 23-25 Juni 2026.

Ketua PMI Kota Jakarta Pusat, Asep Djuanda, mencatat acara ini diikuti oleh ribuan anggota Palang Merah Remaja (PMR).  Kegiatan ini juga didukung oleh MNC Peduli.

"Ini dalam rangka membangun karakter para anggota PMR yang tergabung di dalam pertemuan Jumpa Bakti Gembira dan Temu Relawan tahun ini. Ada sebanyak 1.725 yang mendaftar ke kita," ujar Asep Djuanda.

Menurutnya, poin utama dari penyelenggaraan acara ini guna pembentukan karakter sejak dini. Para peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai empati dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.

“Membangun karakter dulu ya, karena mereka itu di sini diberikan pemahaman tentang bagaimana menimbulkan empati untuk saling mencintai sesama teman, sesama kawan maupun ketika menghadapi hal-hal yang terkait dengan kecelakaan dan sebagainya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan berbagai materi teknis yang diberikan kepada para peserta, mulai dari bantuan hidup dasar hingga simulasi kebencanaan.

"Misalkan salah satu contoh perawatan keluarga. Bagaimana dia bisa merawat orang sakit di keluarganya, ya. Memandikan orang sakit, kemudian membersihkan tempat tidur orang sakit, dan hal-hal yang terkait dengan perawatan di keluarga," kata Asep.

 

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Topik Artikel :
PMI Jakpus PMI MNC Peduli
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