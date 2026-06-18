Dukung Peningkatan Kualitas Pangan, MNC Peduli dan MNC Tourism Gelar Edukasi Gizi di Sukabumi

SUKABUMI - MNC Peduli bersama MNC Tourism kembali menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya dengan memberikan edukasi gizi dan demo masak bagi warga Kampung Cibilik, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti secara antusias oleh para peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga. Mereka mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi balita dan ibu hamil dari ahli gizi.

Tidak hanya itu, para ibu juga melakukan praktik pengolahan makanan sehat dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh di sekitar mereka. Selain itu, mereka juga menyaksikan demo masak yang dipandu oleh Chef Badru dari Lido Lake Resort by MNC Hotel.

Chef Badru mengatakan, dalam demo masak kali ini ia memperagakan pengolahan menu lele dan pisang. Bahan pangan tersebut sederhana namun memiliki kandungan protein yang bagus dan kalori yang cukup tinggi.

“Oke, hari ini kita mengambil menu sehatnya itu kita angkat dari lele sama pisang. Kenapa saya angkat itu? Karena lele sama pisang sama-sama mengandung protein yang bagus, kalorinya juga tinggi,” kata Chef Badru.

Adanya demo masak ini bisa menjadi referensi bagi para ibu di Kampung Cibilik dalam memasak menu makanan bagi anak-anak, suami, dan keluarga mereka agar lebih baik dan nikmat. Sehingga sensasi masakan ibu bisa lebih dinikmati oleh keluarga.

“Dengan demo masak ini saya harapkan ibu-ibu lebih berkreasi lagi masak di rumahnya, terutama buat anaknya, buat suaminya, sehingga mereka makannya lebih bergairah lagi, tidak membosankan,” ucap dia.

Fitri Handayani, salah satu warga Kampung Cibilik mengaku senang dengan adanya kegiatan edukasi gizi dan demo masak dari MNC Peduli dan MNC Tourism ini. Menurutnya langkah tersebut menjadi satu hal yang bagus khususnya bagi para ibu dan ibu hamil.