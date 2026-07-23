Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli dan Yayasan Jalinan Kasih Telah Operasi 5.000 Pasien Bibir Sumbing Sejak 2004

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |22:05 WIB
MNC Peduli dan Yayasan Jalinan Kasih Telah Operasi 5.000 Pasien Bibir Sumbing Sejak 2004
MNC Peduli menggelar operasi bibir sumbing gratis bersama RS Azra Bogor.
A
A
A

BOGOR – Kerja sama jangka panjang antara MNC Peduli dan Smile Train terus memberikan manfaat bagi ribuan anak Indonesia. Walaupun kolaborasi resmi dilakukan sejak tahun 2011, sejak tahun 2004 MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih juga telah menghadirkan lebih dari 5.000 operasi bibir sumbing gratis di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk saat bekerja sama dengan Smile Train Indonesia.

Country Director Smile Train, Deasy Larasati, mengatakan kemitraan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade itu terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak besar bagi masyarakat.

"Sejak 2011 kita bersama MNC Peduli, tentunya suatu kerja sama yang cukup lama ya, sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Terutama untuk program penanganan operasi gratis bibir sumbing. Sampai saat ini kita sudah lebih dari 5.000 operasi hasil kerja sama dengan MNC Peduli. Impact-nya sangat dirasakan oleh masyarakat luas," ujar Deasy.

Manfaat program tersebut juga dirasakan langsung oleh keluarga pasien. Salah seorang orang tua pasien, Purnama, mengaku bersyukur anaknya mendapat kesempatan menjalani operasi secara gratis.

"Perasaannya terharu, senang gitu ya. Terima kasih buat MNC Peduli sama RS Azra, terima kasih banyak sudah bantu. Dengan ada acara ini anak saya bisa tersenyum baru gitu ya," ungkapnya.

Melalui program ini, MNC Peduli berharap semakin banyak anak Indonesia yang mendapatkan penanganan medis tepat waktu sehingga dapat tumbuh sehat, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Ke depannya, bagi rumah sakit yang ingin berkolaborasi dalam program sumbing ini dapat menghubungi MNC Peduli untuk melakukan kerja sama bakti sosial operasi gratis bagi masyarakat prasejahtera.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/338/3231986//mnc_peduli_menggelar_operasi_bibir_sumbing_gratis-nig5_large.jpeg
Apresiasi Operasi Gratis Bibir Sumbing MNC Peduli, Dinkes Kota Bogor: Bantu Tumbuh Kembang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/338/3231982//mnc_peduli_bersama_smile_train_indonesia_dan_rs_azra_bogor_menggelar_kegiatan_operasi_bibir_sumbing_gratis_di_bogor-4V0J_large.jpeg
Operasi Bibir Sumbing Gratis, MNC Peduli dan Smile Train Indonesia Gandeng RS Azra Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/338/3231942//mnc_peduli_menggelar_operasi_bibir_sumbing_gratis_di_bogor-V6WO_large.jpg
MNC Peduli Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis, Bantu Anak-Anak Kurang Mampu di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/338/3231497//mnc_peduli-XKSA_large.jpg
MNC Peduli Gelar Kegiatan Literasi Lewat Kegiatan Menyenangkan Bersama Rumah Baca Empat Jagoan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/338/3229017//mnc_peduli-efrB_large.jpg
Peserta Antusias  Ikuti Perlombaan Antar Madrasah Diniyah yang Digelar MNC Lido dan MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3229005//mnc_peduli-zbkp_large.jpg
Tahun Baru Islam, MNC Lido dan MNC Peduli Gelar Lomba Kaligrafi hingga Cerdas Cermat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement