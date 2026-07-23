MNC Peduli dan Yayasan Jalinan Kasih Telah Operasi 5.000 Pasien Bibir Sumbing Sejak 2004

BOGOR – Kerja sama jangka panjang antara MNC Peduli dan Smile Train terus memberikan manfaat bagi ribuan anak Indonesia. Walaupun kolaborasi resmi dilakukan sejak tahun 2011, sejak tahun 2004 MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih juga telah menghadirkan lebih dari 5.000 operasi bibir sumbing gratis di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk saat bekerja sama dengan Smile Train Indonesia.

Country Director Smile Train, Deasy Larasati, mengatakan kemitraan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade itu terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak besar bagi masyarakat.

"Sejak 2011 kita bersama MNC Peduli, tentunya suatu kerja sama yang cukup lama ya, sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Terutama untuk program penanganan operasi gratis bibir sumbing. Sampai saat ini kita sudah lebih dari 5.000 operasi hasil kerja sama dengan MNC Peduli. Impact-nya sangat dirasakan oleh masyarakat luas," ujar Deasy.

Manfaat program tersebut juga dirasakan langsung oleh keluarga pasien. Salah seorang orang tua pasien, Purnama, mengaku bersyukur anaknya mendapat kesempatan menjalani operasi secara gratis.

"Perasaannya terharu, senang gitu ya. Terima kasih buat MNC Peduli sama RS Azra, terima kasih banyak sudah bantu. Dengan ada acara ini anak saya bisa tersenyum baru gitu ya," ungkapnya.

Melalui program ini, MNC Peduli berharap semakin banyak anak Indonesia yang mendapatkan penanganan medis tepat waktu sehingga dapat tumbuh sehat, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Ke depannya, bagi rumah sakit yang ingin berkolaborasi dalam program sumbing ini dapat menghubungi MNC Peduli untuk melakukan kerja sama bakti sosial operasi gratis bagi masyarakat prasejahtera.

(Rahman Asmardika)

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