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Tahun Baru Islam, MNC Lido dan MNC Peduli Gelar Lomba Kaligrafi hingga Cerdas Cermat

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |21:09 WIB
Tahun Baru Islam, MNC Lido dan MNC Peduli Gelar Lomba Kaligrafi hingga Cerdas Cermat
MNC Lido dan MNC Peduli Gelar Lomba Kaligrafi hingga Cerdas Cermat
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JAKARTA -  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar lomba antar Madrasah Diniyah yang berada di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.  Kegiatan ini dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

"Untuk hari ini kita mengadakan tiga mata lomba. Yang pertama lomba kaligrafi, yang kedua, tahfiz, dan yang ketiga adalah lomba cerdas cermat," kata Ketua DPAC FKDT Cigombong, Adi Burhanudin di lokasi.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Lido Lake Resort by MNC Hotel tersebut diikuti puluhan santri yang berasal dari tujuh madrasah diniyah.

Menurut Adi, kegiatan ini disambut positif oleh masyarakat setempat. Sebab, dengan adanya perlombaan semacam ini menjadikan motivasi anak-anak disana mengasah kemampuan mereka.

"Untuk antusias dari kalangan masyarakat, saat ini alhamdulillah mereka selalu men-support dalam keadaan, memberikan satu dorongan supaya menjadikan putra-putri kita yang  memiliki citra akhlak, berwawasan, dan juga berprestasi," ujarnya.

Selama perlombaan, para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka, mulai dari menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, menjawab pertanyaan seputar pengetahuan Islam, hingga menunjukkan kreativitas melalui seni kaligrafi.

Diketahui, kegiatan ini menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan KEK MNC Lido City bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan keagamaan serta pembinaan generasi muda di wilayah sekitar kawasan.

 

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