Peserta Jumtek PMR dan Relawan Antusias Adu Tangkas Tandu Darurat hingga Belajar Bahasa Isyarat

JAKARTA - Ribuan anggota Palang Merah Remaja (PMR) di wilayah Jakarta Pusat mengukuti kegiatan Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya (Jumtek) di Bumi Perkemahan m Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur pada Selasa (23/6/2025).

Kegiatan yang didukung oleh MNC Peduli ini menjadi ajang pertemuan akbar bagi anggota Palang Merah Remaja (PMR) dan relawan Palang Merah Indonesia (PMI).

Semangat membara ditunjukkan oleh Melvern Sunny Imanuel, siswa SMA Negeri 1 Jakarta. Ia mengaku sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan sejak hari pertama, meski harus melalui proses latihan yang menguras fisik.

"Hari pertama jujur saya sangat excited sekali. Kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tentunya dengan latihan yang sangat keras ya kemarin, tim panji-panji disebutnya. Kemarin kita juga sudah latihan keras juga ya dari pagi," ujar Melvern saat ditemui di lokasi, Selasa (23/6/2026).

Melvern yang tergabung dalam tim tersebut menceritakan bahwa ia juga mengikuti berbagai kompetisi dan workshop. Mulai dari pemilihan Duta PMR, workshop Four Peace, hingga lomba Halang Rintang dan Tandu Darurat.

"Untuk lomba Tandu Darurat sendiri, kita di sini membuat tandu darurat yang menggunakan bambu. Jadi ada dua bambu panjang dan dua bambu kecil. Yang di mana nanti kita membuat simpul untuk disatukan menjadi tandu dengan menggunakan tali tandu," jelas Melvern.

Tak kalah bersemangat, Aqila Syifa, peserta lainnya, mengaku bersyukur bisa mengikuti Jumtek untuk pertama kalinya. Momen ini menjadi pengalaman berharga yang tak didapatkan di bangku sekolah formal.

"Untuk di hari pertama ini, pastinya saya senang banget ya, apalagi ini merupakan Jumtek pertama saya. Jadi saya merasa kalau misalkan ini bermanfaat, apalagi ada bimtek, ada kegiatan workshop, bahkan tadi ada kegiatan parade yang diikuti oleh beberapa kontingen," kata Aqila.

Ia menambahkan, salah satu pengalaman paling berkesan saat mengikuti bimbingan teknis (bimtek) jurnalistik dan melihat rekan-rekannya belajar bahasa isyarat.