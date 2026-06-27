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MNC University dan MNC Peduli Salurkan 2 Ton Beras untuk Warga Kebon Sirih Jakpus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |11:14 WIB
MNC University dan MNC Peduli Salurkan 2 Ton Beras untuk Warga Kebon Sirih Jakpus
MNC Peduli dan MNC University salurkan bantuan untuk masyarakat Kebon Sirih, Jakarta (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA – MNC University bersama MNC Peduli menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa penyaluran bantuan sosial sebanyak 2 ton beras kepada warga di sekitar Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (27/6/2026). Bantuan tersebut diberikan kepada 400 penerima manfaat yang berasal dari Kebon Sirih sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

Kegiatan CSR ini menjadi wujud kepedulian MNC University dan MNC Peduli terhadap masyarakat di sekitar kawasan Kebon Sirih. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh mahasiswa MNC University yang turut terjun ke lapangan bersama tim MNC Peduli.

Keterlibatan mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari implementasi nilai kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam menumbuhkan empati, semangat berbagi, serta kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Kegiatan ini mengusung tema “Menyalurkan Kepedulian, Hadirkan Senyuman” sebagai gambaran semangat aksi sosial yang sederhana namun bermakna.

Bantuan berupa beras tersebut disalurkan langsung kepada warga sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life yang juga menjabat sebagai Dosen MNC University, Risye Dillianti, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MNC University untuk tidak hanya berperan di bidang pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi sosial bagi lingkungan sekitar.

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