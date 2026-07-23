MNC Peduli Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis, Bantu Anak-Anak Kurang Mampu di Bogor

MNC Peduli menggelar operasi bibir sumbing gratis, untuk membantu anak tak mampu di Bogor.

BOGOR – MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya di bidang kesehatan dengan menggelar program operasi bibir sumbing dan celah langit-langit gratis bagi masyarakat di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (23/7/2026). Program kemanusiaan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Azra untuk membantu anak-anak yang membutuhkan tindakan medis, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Program ini diharapkan dapat mendukung proses tumbuh kembang anak agar lebih optimal, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Salah satu calon penerima manfaat program ini adalah Dania, balita berusia tiga tahun asal Bogor. Sejak lahir, Dania mengalami bibir sumbing dan celah langit-langit. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas membuat orang tuanya kesulitan membiayai operasi yang dibutuhkan sang anak.

Selain mengalami kelainan bawaan, Dania juga sempat terdeteksi mengalami kekurangan gizi saat petugas kesehatan melakukan kunjungan rumah pada awal 2023. Setelah mendapatkan pendampingan dari puskesmas dan kader kesehatan melalui intervensi gizi serta pemberian protein hewani secara berkala, kondisi kesehatannya berangsur membaik hingga kini dinyatakan siap menjalani operasi.

Ibu Dania, Saroh, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan MNC Peduli dan RS Azra. Menurutnya, tanpa bantuan tersebut, keluarganya tidak memiliki biaya untuk membiayai operasi anaknya.

"Ya saya merasa gembira, Bu. Alhamdulillah ya Allah, kasihan kan saya karena enggak punya uang buat operasi. Alhamdulillah ada yang bantu saya, ibu dokter dari puskesmas bantu Dania. Terima kasih banyak MNC Peduli, biar Allah yang ngebalas," ujar Saroh saat ditemui di Bogor, Kamis (23/7/2026).

Sebelum menjalani tindakan operasi, seluruh pasien diwajibkan mengikuti serangkaian pemeriksaan medis (skrining). Pemeriksaan tersebut meliputi evaluasi status gizi, kondisi fisik, hingga memastikan pasien tidak sedang mengalami infeksi seperti batuk maupun pilek untuk meminimalkan risiko selama proses operasi dan pemulihan.